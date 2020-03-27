Москвичей призвали поделиться электронными копиями архивных материалов о ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили принять участие в создании народной онлайн-экспозиции. Любой желающий может пополнить виртуальную коллекцию музея ВДНХ.

В общедоступном электронном архиве уже собрано нескольких тысяч документов, связанных с 80-летней историей выставки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Жителей столицы призвали отправлять отсканированные копии или фотографии различных документов с упоминанием или изображением выставочного комплекса.

Например, это могут быть грамоты, поздравительные или почтовые открытки, письма, фотографии, а также вырезки из газет из домашнего архива.

В музее отметили, что горожане на протяжении нескольких месяцев присылали и приносили вазы, значки и сувенирную продукцию. Из них составят отдельную экспозицию.

В пресс-службе ВДНХ напомнили, что с 28 марта выставка закрыта. Данная мера направлена на профилактику распространения коронавируса COVID-19.

Ранее стало известно, что на ВДНХ летом планируют открыть после реставрации беседку-ротонду и фонтаны павильона № 66 "Советская культура".