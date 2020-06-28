Собянин рассказал о возобновлении реставрационных работ на ВДНХ

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Ремонтно-реставрационные работы возобновились на ВДНХ после перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"На ВДНХ после перерыва из-за пандемии возобновились ремонтно-реставрационные работы. Мы начали их в конце 2013-го, когда Выставка была на грани разрушения", – рассказал мэр.

По его словам, за это время специалисты вывезли тонну мусора, убрали незаконные постройки, восстановили аварийные здания и проложили новые инженерные коммуникации. Следующим этапом стала реконструкция.

"Хотелось не просто возродить исторический облик Выставки, но и построить новые объекты. Сделать ВДНХ более современной, многофункциональной – для ностальгирующих взрослых, активной молодежи и любопытных малышей", – отметил Собянин.

Он объяснил, что работы направлены на сохранение уникальности объектов. По его словам, в каждом из них лежит "душа и культура народов бывшего СССР". Собянин подчеркнул, что Москва нуждалась в таком "туристическом, образовательном, выставочном и досуговом центре".

По его словам, за несколько лет Главная выставка сумела приобрести былую популярность. Он отметил, что если в 2013 году ВДНХ посещали около 15 миллионов человек в год, то в прошлом году это число увеличилось до 33.

"Здесь каждый находит что-то интересное для себя. Из возрожденных мои любимые объекты, пожалуй, – исторические фонтаны и грандиозный павильон "Космос". В нем после 90-х вообще ничего не осталось, даже экспонаты растащили. А сейчас это космический музей мирового уровня", – рассказал Собянин.

Он отметил, что недавно специалисты закончили работы в павильонах "Украинской ССР" и "Азербайджан". В порядок приводят и другие павильоны, в том числе и павильон № 30 с деревянным фронтоном. Собянин подчеркнул, что при реставрации объектов специалисты регулярно находят какие-то артефакты, архитектурные элементы.

"Вот, например, "Радиоэлектроника и связь" – бывший павильон "Поволжье". Часть его богатого декора была закрыта фальшфасадами из алюминия, часть вообще демонтирована. Были утеряны некоторые архитектурные элементы. Но реставраторы воссоздают их по сохранившимся фрагментам", – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что на территории ВДНХ воссоздадут лепной декор павильона № 15. Специалисты восстановят утраченные скульптуры.

