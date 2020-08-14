Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 18 августа на ВДНХ возобновляется акция "Бесплатные часы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную еще в прошлом году, – бесплатные часы для посещения экспозиций. Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр "Слово" и музей ВДНХ", – заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Билеты можно получить в кассах музеев. Также гости центра смогут присоединиться к бесплатной обзорной экскурсии. Ее участникам расскажут об основных вехах истории письменности на Руси, о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. Бесплатные экскурсии продолжительностью 45 минут будут начинаться в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30.

В каждой группе будет не более пяти участников. Чтобы обеспечить необходимую дистанцию между гостями, в самом павильоне могут одновременно находиться не более 50 человек.

В конце июля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась историко-документальная зона, посвященная 65-летию космодрома Байконур. На трех экспозиционных модулях представлены архивные документы, видео- и фотоматериалы о строительстве объекта, а также об исторических стартах и людях, чья судьба связана с комплексом.

