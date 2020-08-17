В Строгине пройдет фестиваль вейкборда

Фото: предоставлено организаторами

22 августа в "Строгино Wake Park" пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Wake Weekend Strogino Cup 2020. Мероприятие организовано при поддержке департамента спорта города Москвы.

В программе – профессиональные и любительские соревнования по вейкборду и вейксерфу, показательные выступления от титулованных спортсменов, пляжные турниры и хип-хоп-фестиваль.

После награждения победителей на водной сцене выступит постоянный гость фестиваля Steppa Style, а также представитель русскоязычного раггамаффина Коля Маню. Имя последнего участника организаторы пока держат в тайне.

Трансляция мероприятия будет вестись в официальном паблике фестиваля в соцсети "ВКонтакте" и на сайте wakeweekend.ru/live.