В День города музей Москвы можно будет посетить с домашними животными

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Музей Москвы подготовил обширную программу ко Дню города. В честь праздника 11 и 12 сентября все желающие смогут посетить киносеанс и выставку во дворе учреждения. Сделать это будет возможно в том числе и с домашними животными, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
"В 2021 году Москва отмечает свой 874-й день рождения. Празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени, 11–12 сентября. Кроме традиционного салюта, москвичей ожидает насыщенная культурная программа: в музей будут пускать бесплатно и с собаками, современное искусство выйдет в парки", – рассказал представитель пресс-службы.
Москвичи смогут посмотреть кино во дворе, посетить выставку "Москва – Сеул: общие замыслы", сыграть в пинг-понг с актерами театра "Практика", а также сходить на концерт Мастерской Брусникина в Центре Гиляровского.
Кроме того, в течение всех выходных жителей и гостей столицы ждут следующие бесплатные экскурсии:
В свою очередь, парк "Зарядье" в День города превратится в главную площадку современного искусства.
"Здесь 11 сентября откроется выставка номинантов второй Московской арт-премии – экспозиция соберет знаковые проекты и ключевые работы 2020 года, созданные, согласно регламенту премии, "в Москве, о Москве, для Москвы". Для гостей акции это возможность "прокачать" свою зрительскую компетентность восприятия нового искусства", – рассказали в пресс-службе.
В "Медиацентре" представят фрагменты значимых экспозиционных проектов и художественных серий, звуковые скульптуры и масштабные инсталляции. Например, серию "К Ночи" Франциско Инфанте и Нонны Горюновой, а также ретроспективную выставку Игоря Макаревича и Елены Елагиной "Обратный отсчет".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы приняли решение отметить День города без масштабных мероприятий. Для москвичей состоится концерт в парке "Зарядье", на городских площадках уже проходит фестиваль "Цветочный джем". Также жителей города ждет праздничный салют.
Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города
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