В Москве начали включать отопление по заявкам от соцучреждений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В социальных учреждениях Москвы начали включать отопление по заявкам. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в данный момент от соцучреждений поступило порядка 40 заявок. Работа по ним уже проводится.

"Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий", – подчеркнул Бирюков.

Он уточнил, что включение отопления в городе обычно длится в течение нескольких дней. При этом технологический срок процедуры составляет пять суток.

"Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности", – объяснил заммэра.

Ранее Бирюков заявлял, что все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону.

По его словам, подготовка стартовала в мае. За это время специалисты провели гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях, а также проверили и подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и прочие инженерные сооружения.

Заммэра резюмировал, что подготовка к отопительному сезону была закончена в установленный срок – к 1 сентября.