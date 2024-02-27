Врач рассказала, что делать, если человек потерял на улице сознание

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Человек может потерять сознание из-за падения, приступа эпилепсии, гипогликемии у диабетиков, сердечного приступа, обморока и даже алкогольного опьянения. Первый и ключевой шаг для оказания помощи пострадавшему в этой ситуации – оценка собственной безопасности. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила врач-терапевт Ойсана Махмудова.

По ее словам, сначала нужно убедиться, что вокруг безопасно: нет движущегося транспорта, потенциально опасных предметов и других факторов, которые могут усугубить ситуацию. Она рекомендовала подходить к пострадавшему с осторожностью, спокойно поинтересоваться его самочувствием и спросить, нуждается ли он в помощи. Если человек жалуется на боль, головокружение и не может встать, то его не нужно пытаться поднять, поскольку такие действия могут усугубить возможные травмы, объяснила Махмудова и посоветовала в таких случаях вызывать скорую помощь.

Также, продолжила специалист, нужно провести визуальный осмотр пострадавшего на наличие кровотечения, деформации конечностей или открытых переломов. Если у человека идет кровь, нужно приложить к ране чистую ткань или повязку, оказывая легкое давление для остановки кровотечения, сказала терапевт. По ее словам, если у потерпевшего есть переломы или серьезные травмы, то его нельзя трогать, переносить или переворачивать.

Махмудова указала, что ситуация, когда человек теряет на улице сознание, требует немедленных и правильных действий. Сначала надо понять, в сознании ли находится пострадавший. Для этого терапевт советует попытаться с ним поговорить, слегка покачать за плечи. Если реакции нет, нужно немедленно вызвать скорую помощь, предупредила эксперт.

Кроме того, она рекомендовала также проверить дыхание пострадавшего, для этого нужно приблизить ухо к носу или рту человека, параллельно наблюдая за подъемом грудной клетки. Если человек не дышит, то нужно провести реанимацию при наличии соответствующих навыков. Если навыков нет, то необходимо следовать указаниям оператора скорой помощи, подчеркнула Махмудова.

Более того, если пострадавший дышит и у него нет травм, тогда его нужно перевернуть на бок лицом вниз, чтобы слюна и рвотные массы могли вытекать изо рта. Специалист предупредила, что ни в коем случае нельзя вводить в рот инородные предметы с целью разжать зубы или удержать язык.

Ранее кардиолог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Грант Шехян рассказал, что человек может неожиданно упасть в обморок из-за резкого снижения систолического давления. По словам эксперта, такие состояния плохо влияют на работу сердца. Если говорить проще, продолжил Шехян, то сердцу не хватает крови для нормальной работы. Резкое снижение центрального систолического давления вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса, уточнил врач.

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