Ученые назвали увеличивающий продолжительность жизни напиток

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Свекольный сок обладает химиопрофилактическими свойствами, а также способствует снижению кровяного давления и риска развития рака. Его употребление также позволяет увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Включив в рацион свекольный сок, вы получите хороший результат. Многочисленные исследования доказали, что употребление этого богатого нитратами напитка поможет увеличить продолжительность жизни", – уверены ученые.

Вместе с тем для продления жизни нужно уменьшить в рационе количество насыщенных жиров, сахара и соли. Употребление насыщенных жиров, которые содержатся в масле, сале и сыре, приводит к повышению уровня "плохого" холестерина, из-за чего происходит закупорка артерий. В результате увеличивается риск сердечных заболеваний.

Специалисты пояснили, что за насыщенный цвет свеклы отвечают беталаины, являющиеся водорастворимыми антиоксидантами. Исследования подтвердили химиопротекторные способности беталаинов против ряда раковых клеточных линий. Также они считаются свободнорадикальными "мусорщиками", помогающими обнаруживать и уничтожать нестабильные клетки в организме.

Ученые сообщили, что диетические нитраты способствуют снижению артериального давления, ингибированию агрегации тромбоцитов, сохранению или улучшению эндотелиальной дисфункции, повышению физической работоспособности у здоровых людей и пациентов с заболеваниями периферических артерий.

По мнению исследователей, употребление свекольного сока снижает риск развития возрастных сердечно-сосудистых, метаболических и когнитивных нарушений.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи могут продлить жизнь человека. Ее соведущий Дмитрий Шубин отметил, что перепелиные яйца содержат в себе холин, способствующий сохранению рассудка даже в преклонном возрасте.

