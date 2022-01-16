Британские врачи нашли эффективное натуральное средство от похмелья

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Ученые Королевского колледжа в Лондоне обнаружили эффективное натуральное средство от похмелья. Об этом сообщается в материале научного журнала Addiction.

Специалисты утверждают, что большая часть проанализированных ими исследований по данному вопросу имела ряд недостатков. В частности, в некоторых экспериментах принимали участие лишь мужчины, а в других существовала узкая выборка по возрасту. Помимо прочего, каждая группа ученых изучала лишь одно средство от похмелья.

Психиатр Эммерт Робертс выразил мнение, что лучшим средством от похмелья является полный отказ от употребления алкоголя. Специалист также усомнился в том, что питье воды помогает избавиться от недуга.

В нынешнем материале врачи нашли три потенциальных средства, помогающих от похмелья. Речь идет о толфенамовой кислоте, пиритиноле и экстракте гвоздики.

Средства испытывали на небольших группах от 16 до 30 человек. По мнению Робертса, лучшие всего проявил себя экстракт гвоздики.

В материале ученые призывали не делать поспешных выводов об эффективности средства. По их мнению, необходимо проводить дополнительные исследования.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал россиянам, как помочь организму быстрее выйти из состояния похмелья. По его мнению, недомогание после застолья поможет заглушить легкая пища.