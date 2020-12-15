В Британии выявили быстро распространяющийся вариант коронавируса

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В Великобритании выявили случаи заболевания одним из генетических вариантов коронавируса, который предположительно способен распространяться особенно быстро.

Как заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, распространение похожих вариантов вируса в последние месяцы отмечалось также в других странах Европы.

"Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее уже известных вариантов", – сказал министр в ходе заседания британского парламента.

Хэнкок добавил, что в стране отмечено больше тысячи случаев заражения мутировавшим коронавирусом, преимущественно на юге Англии. При этом число инфицированных растет, передает The Guardian.

При этом "пока ничто не указывает на то, что этот новый вариант чаще вызывает тяжелые формы заболевания". По словам министра, вероятность того, что от него не будет защищать вакцинация, крайне мала.

Ранее Хэнкок сообщил, что с 16 декабря Лондон переведут на максимальный уровень ограничений из-за коронавируса. В частности, люди, которые не живут друг с другом, не смогут собираться в одном помещении.