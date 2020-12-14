Власти Британии извинились за рекламу с заболевшим COVID-19 Санта-Клаусом

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Благотворительная организация Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS Charities Together извинилась перед жителями страны за опубликованный на YouTube ролик, в котором Санта-Клаус оказывается в реанимации с коронавирусом. Об этом сообщает Business Insider.

По сюжету рекламного ролика, в реанимацию попадает седовласый старик с бородой. Его диагноз не раскрывается, однако у зрителей возникли прямые ассоциации с COVID-19. Находясь в больнице, старик пишет ответы на многочисленные письма, а врачи только спустя некоторое время понимают, что у них на лечении находился Санта-Клаус.

Рекламный ролик вызвал огромное количество жалоб от родителей, а многие требовали от его создателей извинений, поскольку посчитали показанный сюжет слишком жестоким для детского восприятия. Организация извинилась перед всеми, кого задел ролик, отметив, однако, что он не предназначался для детской аудитории.

Несмотря на то что ролик удалили с канала NHS, пользователи продолжают активно распространять его в Сети.

Ранее министр культуры Великобритании Оливер Дауден сообщил о намерении властей Великобритании потребовать у стримингового сервиса Netflix сделать пометку о недостоверности событий, описываемых в историческом сериале "Корона".

По мнению министра, не заставшие данных событий зрители могут принять их за правду, что может нанести вред публичному образу британской монархии. Дауден пояснил, что пометку необходимо добавить к каждому эпизоду шоу.