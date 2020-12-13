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Москва 24

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В мире

03:43

Британцам сообщили о миллионах крыс, которые проникнут в их дома

за рубежом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Британцам рассказали о миллионах крыс, которые проникнут в их дома. Об этом пишет издание Mirror.

СМИ сообщает, что причиной активности грызунов станет локдаун в Великобритании. Закрытие пабов и ресторанов приведет к тому, что крысы попытаются пробраться в дома граждан.

В издании отмечают, что грызуны также будут искать укрытия и пропитания из-за наступающих холодов.

"Крысы и мыши не впадают в спячку и являются проблемой круглый год", – сообщила в интервью изданию специалист Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей.

Она добавила, что грызуны легко приспосабливаются к любому теплому месту для зимовки.

В статье уточняется, что за последний месяц службы по борьбе с вредителями в Великобритании рассказали об увеличении количества обращений граждан за помощью в борьбе с крысами.

У специалистов основное опасение связано с тем, что крысы могут распространять многие заболевания. Кроме того, грызуны "мутируют" – становятся невосприимчивыми к ядам и вырастают до 30 сантиметров в длину.

В Британской ассоциации специалистов по борьбе с вредителями попросили британцев не скапливать запасы еды на Рождество. Кроме того, жителей страны призвали чаще выбрасывать отходы в мусорное ведро и обеспечить его герметичность.

Рекомендуется также проверить дом на наличие трещин или отверстий в стенах и трубопроводах. Британцам также не советуют хранить продукты в хозяйственных пристройках и гаражах.

Эксперты дополнительно посоветовали находящимся на самоизоляции из-за COVID-19 семьям использовать специальные ловушки для грызунов.

Ранее полчища крыс появились на улицах Нью-Йорка. Из-за нехватки еды грызуны начали пожирать друг друга.

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