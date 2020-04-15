Полчища крыс появились на улицах Нью-Йорка

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На улицах Нью-Йорка появились полчища крыс. Они стали выбегать из подвалов в поисках еды, сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что приток грызунов в городе был спровоцирован закрытием большинства учреждений общепита и опустением мусорных контейнеров. Крысы начали выбегать на открытые территории в поисках пропитания и даже стали пожирать друг друга.

Биолог Роберт Корригана назвал подобную ситуацию гражданской войной среди грызунов, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

При этом Нью-Йорк не единственное место скопления грызунов. Ранее крысиные стаи были замечены на улицах Нового Орлеана и Бангкока.

В феврале крысу заметили в столичном продуктовом магазине. Зверек беспрепятственно бегал по продуктам в поисках пропитания. Известно, что ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. После проверки торговой точки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.