Работу магазина "Билла", где крыса бегала по продуктам, приостановили

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

В столице в магазине "Билла", в котором крыса бегала по продуктам, Роспотребнадзором были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований, сообщает РИА Новости.

В частности, при обследовании торгового предприятия обнаружили условия, способствующие проникновению, размножению и расселению грызунов в помещениях магазина. Также в результате проверки пришли к выводу, что санитарное содержание торгового зала и подсобных помещений не отвечает установленным нормам.

В связи с этим Роспотребнадзор приостановил работу "Биллы". В настоящий момент составлен административный протокол. Здание магазина решили опечатать. Материалы дела направили в Мещанский районный суд.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором крыса бегала прямо по прилавку с неупакованной выпечкой и пробовала ее на вкус.

7 февраля суд по требованию Роспотребнадзора приостановил деятельность магазина "Продукты" в жилом доме на северо-западе Москвы. Причиной послужил воздухообмен, не соответствовавший санитарным нормам.