Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:33

Работу магазина "Билла", где крыса бегала по продуктам, приостановили

общество

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

В столице в магазине "Билла", в котором крыса бегала по продуктам, Роспотребнадзором были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований, сообщает РИА Новости.

В частности, при обследовании торгового предприятия обнаружили условия, способствующие проникновению, размножению и расселению грызунов в помещениях магазина. Также в результате проверки пришли к выводу, что санитарное содержание торгового зала и подсобных помещений не отвечает установленным нормам.

В связи с этим Роспотребнадзор приостановил работу "Биллы". В настоящий момент составлен административный протокол. Здание магазина решили опечатать. Материалы дела направили в Мещанский районный суд.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором крыса бегала прямо по прилавку с неупакованной выпечкой и пробовала ее на вкус.

7 февраля суд по требованию Роспотребнадзора приостановил деятельность магазина "Продукты" в жилом доме на северо-западе Москвы. Причиной послужил воздухообмен, не соответствовавший санитарным нормам.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика