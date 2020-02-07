Суд остановил работу продуктового магазина на северо-западе Москвы

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Суд по требованию Роспотребнадзора приостановил на 90 суток деятельность магазина "Продукты" в жилом доме на северо-западе Москвы.

Как сообщила пресс-служба столичного управления ведомства, в отдел в поступило обращение на ухудшение условий проживания.

По словам заявителя, он пожаловался на запахи от приготовления пищи в производственных цехах магазина на улице Василия Петушкова, дом 11.

В ходе проведения проверки, факты подтвердились. Установлено, что воздухообмен магазина не соответствует санитарным требованиям.

Ранее стало известно, что фрукты и овощи начали дорожать из-за ситуации с коронавирусом, на фоне которой были ограничены поставки из Китая.