Британцы жалуются на нашествие пауков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители Великобритании жалуются в социальных сетях на нашествие пауков, сообщает Dailymail.

Исследователи объясняют нашествие членистоногих рекордно теплым и влажным летом. В некоторых частях Королевства рекордно высокие температуры сочетались с проливными дождями, что и создало плодородную почву для размножения пауков.

В результате британцы встречают насекомых у себя в домах. Многим из-за укусов приходится обращаться за помощью врачей. Отмечается, что из около 650 видов этих существ, обитающих в Британии, 12 представляют серьезную опасность для человека.

В августе британка впала в кому после укуса комара. На следующий день после поездки в Лондон 25-летняя Ким Робинсон почувствовала острую боль в лодыжке, но не придала этому особого значения. Позже воспаление усугубилось, и девушке стало трудно ходить. Кроме того, она начала падать в обмороки.

Врачи обнаружили у нее некротический фасциит – бактериальную инфекцию, которая поражает фасции и подкожную клетчатку. Робинсон сделали операцию, чтобы сохранить ногу.



Во время операции состояние легкого ухудшилось, сердце остановилось. Пациентку ввели в искусственную кому на несколько дней. Когда девушка очнулась, ей сделали еще одну операцию. После случившегося Робинсон пришлось заново учиться ходить и говорить.