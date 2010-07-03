У британки остановилось сердце после укуса комара

14:18
14:18
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Фото: depositphotos/dabjola
Комар укусил 25-летнюю жительницу Дагенхэма Ким Робинсон, когда она была в Лондоне. После укуса насекомого девушка впала в кому, сообщает Daily Mirror.
По данным издания, на следующий день после поездки в столицу Великобритании Робинсон почувствовала острую боль в лодыжке, но не придала этому особого значения. Позже воспаление усугубилось, и девушке стало трудно ходить. Кроме того, она начала падать в обмороки.
Врачи обнаружили у нее некротический фасциит – бактериальную инфекцию, которая поражает фасции и подкожную клетчатку. Робинсон сделали операцию, чтобы сохранить ногу.
Во время операции состояние легкого ухудшилось, сердце остановилось. Пациентку ввели в искусственную кому на несколько дней.
Когда девушка очнулась, ей сделали еще одну операцию.
После случившегося Робинсон пришлось заново учиться ходить и говорить. На данный момент она хорошо себя чувствует.
Ранее сообщалось, что жителям России угрожают смертельные тропические болезни – вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Переносчики заболеваний распространились вдоль Черноморского побережья и в Крыму, а в дальнейшем могут переселиться в Центральную Россию.
Юг России атаковала лихорадка Западного Нила, переносчиками которой являются комары. Угроза распространения тропических болезней реальна, поскольку, если такой комар укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
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