У британки остановилось сердце после укуса комара

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Комар укусил 25-летнюю жительницу Дагенхэма Ким Робинсон, когда она была в Лондоне. После укуса насекомого девушка впала в кому, сообщает Daily Mirror.

По данным издания, на следующий день после поездки в столицу Великобритании Робинсон почувствовала острую боль в лодыжке, но не придала этому особого значения. Позже воспаление усугубилось, и девушке стало трудно ходить. Кроме того, она начала падать в обмороки.

Врачи обнаружили у нее некротический фасциит – бактериальную инфекцию, которая поражает фасции и подкожную клетчатку. Робинсон сделали операцию, чтобы сохранить ногу.



Во время операции состояние легкого ухудшилось, сердце остановилось. Пациентку ввели в искусственную кому на несколько дней.

Когда девушка очнулась, ей сделали еще одну операцию.

После случившегося Робинсон пришлось заново учиться ходить и говорить. На данный момент она хорошо себя чувствует.

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