Ученые рассказали, как комары находят своих жертв

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Ученые выяснили, каким образом комары находят своих жертв. По словам энтомолога Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах, они ищут жертв по химическому следу из углекислого газа. Результаты исследования ученых опубликованы на сайте Live Science.

По словам ученых, комары берут ориентир на след от углекислого газа, летя против ветра. Они могут таким образом найти "цель" с расстояния до 50 метров.

В помещениях комары учитывают температуру кожи, наличие испарений и выделений. Особенно они улавливают химические соединения, которые образуются благодаря микробам на коже человека. Специалисты отмечают, что микробы производят соединения из более 300 различных компонентов.

Ученые также отметили, что мужчины с большим разнообразием кожных микробов получали меньше укусов комаров, чем мужчины, у кого наблюдались менее разнообразные кожные микробы.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов, которые используются для отпугивания различных насекомых и клещей. Специалисты утверждают, что его эффективность увеличивается при распылении препарата на одежду.

