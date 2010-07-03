Ученые рассказали, как комары находят своих жертв

Ученые выяснили, каким образом комары находят своих жертв. По словам энтомолога Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах, они ищут жертв по химическому следу из углекислого газа. Результаты исследования ученых опубликованы на сайте Live Science.
По словам ученых, комары берут ориентир на след от углекислого газа, летя против ветра. Они могут таким образом найти "цель" с расстояния до 50 метров.
В помещениях комары учитывают температуру кожи, наличие испарений и выделений. Особенно они улавливают химические соединения, которые образуются благодаря микробам на коже человека. Специалисты отмечают, что микробы производят соединения из более 300 различных компонентов.
Ученые также отметили, что мужчины с большим разнообразием кожных микробов получали меньше укусов комаров, чем мужчины, у кого наблюдались менее разнообразные кожные микробы.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов, которые используются для отпугивания различных насекомых и клещей. Специалисты утверждают, что его эффективность увеличивается при распылении препарата на одежду.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.