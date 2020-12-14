Лондон переведут на максимальный уровень ограничений из-за COVID-19 с 16 декабря

19:31
Фото: ТАСС/Zuma
Лондон переведут на максимальный уровень ограничений из-за коронавируса с 16 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока.
Он отметил, что в связи с этим кафе и рестораны начнут работать только навынос. Кроме того, люди, которые не живут друг с другом, не смогут собираться в одном помещении или частном саду.
Также закрытию подлежат театры и футбольные стадионы – матчи будут проходить без зрителей. Жителям Лондона также ограничат возможность встречаться в парках. Это означает, что они не смогут общаться в зонах отдыха, если количество людей в компании превышает шесть человек и если не соблюдается социальная дистанция.
Сообщается, что с 23 по 27 декабря в Лондоне разрешат встречаться в помещениях не более чем трем семьям. В то же время британские врачи рекомендуют отказаться от этого послабления. Они уверены, что после Рождества в столице Великобритании вновь начнется мощный прирост заболевших коронавирусом.
Вышеперечисленные меры вводятся из-за сложной ситуации с COVID-19 в Лондоне. Сообщается, что в последние несколько дней столица Великобритании находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом.
Особенно сложной считается ситуация, сложившаяся на востоке города. В частности, в лондонском районе Гринвич закрыли все школы. Резкий рост заболеваний начался после перехода Лондона на средний уровень коронавирусных ограничений.
Ранее в Великобритании стартовала кампания по вакцинации населения. Первым человеком в мире, который получил полноценную прививку, стала 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан. Вакцинация производится с помощью препарата, который был разработан компаниями Pfizer и BioNTech.
В Великобритании стартовала прививочная кампания
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