В Великобритании за сутки выявили более 14 тыс случаев заболевания COVID-19

11:50
Фото: AP Photo/Peter Byrne/PA via AP
Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 14 718, зафиксировано 189 летальных исходов, сообщил Минздрав страны.
С начала пандемии в королевстве коронавирус выявили у 1 737 960 человек, умерли 61 434 пациента. 2 декабря в Англии завершился национальный карантин. Теперь в стране действует ужесточенная трехуровневая система ограничений.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве заявил, что коронавирус никуда не исчез и все еще представляет опасность для большинства населения Земли.
Он уточнил, что о массовой выработке иммунитета речи пока не идет. По последним данным, в мире более 67,5 миллиона зараженных коронавирусом, умерли более 1,5 миллиона человек.
Ранее власти Германии продлили ограничения из-за коронавируса до 20 декабря. Как отметила в своем заявлении канцлер ФРГ Ангела Меркель, меры против коронавируса в стране отменять еще рано, поэтому они могут быть продлены до января.
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