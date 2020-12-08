В Великобритании за сутки выявили более 14 тыс случаев заболевания COVID-19

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Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 14 718, зафиксировано 189 летальных исходов, сообщил Минздрав страны.

С начала пандемии в королевстве коронавирус выявили у 1 737 960 человек, умерли 61 434 пациента. 2 декабря в Англии завершился национальный карантин. Теперь в стране действует ужесточенная трехуровневая система ограничений.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве заявил, что коронавирус никуда не исчез и все еще представляет опасность для большинства населения Земли.

Он уточнил, что о массовой выработке иммунитета речи пока не идет. По последним данным, в мире более 67,5 миллиона зараженных коронавирусом, умерли более 1,5 миллиона человек.

Ранее власти Германии продлили ограничения из-за коронавируса до 20 декабря. Как отметила в своем заявлении канцлер ФРГ Ангела Меркель, меры против коронавируса в стране отменять еще рано, поэтому они могут быть продлены до января.