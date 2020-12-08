Pfizer предупредила о нехватке вакцины от COVID-19 для США

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Вакцины от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer может не хватить для США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Америка заказала 100 миллионов доз и планировала приобрести еще 500. Но проблема заключается в том, что другие страны уже раскупили препарат.

Также уточняется, что до конца года Pfizer доставит в два раза меньше вакцины, чем предполагалось. Это связано с проблемами с логистикой.

Ранее вакцину фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрили для применения в Великобритании.

В Минздраве страны рассказали, что 2 декабря соответствующую рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) приняло правительство.