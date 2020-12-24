Ученый назвал способ остановить мутацию коронавируса

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Назван способ остановить мутацию коронавируса. Об этом рассказал заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в интервью РИА Новости.

Ученый заявил, что увеличение числа мутаций вируса напрямую зависит от распространения эпидемии.

"Необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать", – посоветовал Базыкин.

Специалист также выразил мнение, что вакцина останется эффективной против нового штамма коронавируса.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19.

Накануне в Великобритании выявили еще один новый штамм коронавируса. Об этом сообщал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выдвинула предположение о причинах появления новых штаммов COVID-19. Специалист при этом отмечала увеличение инфекционности вируса.

В свою очередь, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. По мнению специалиста, изменения в геноме вируса не затронули его антигенную структуру.