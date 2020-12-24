Матвиенко назвала антиутопией идею введения "ковидных паспортов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения "антиковидных паспортов", указав, что такая мера из области антиутопии.

"Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами, конечно, недопустимо", – отметила Матвиенко во время общения с журналистами.

Она подчеркнула, что во введении таких документов нет никакой необходимости. Глава Совфеда заявила, что антитела у переболевших коронавирусом могут исчезнуть через месяц или через полгода.

Матвиенко заявила, что в России удалось нарастить объемы тестирования на COVID-19. По ее словам, это означает, что заболевание выявляется на ранней стадии, что позволяет принять соответствующие адекватные меры. Также Матвиенко сообщила, что пандемия коронавируса не останется в России навсегда.

"Главное сегодня – это массовая вакцинация, обретение такого общенационального иммунитета. Это главная защита наших граждан и главное в борьбе с пандемией", – подчеркнула Матвиенко.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров также не поддержал идею по введению "ковидных паспортов" для тех, кто получил прививку от коронавируса. Он отметил, что каждый организм может по-разному реагировать на вакцину. В связи с этим, по словам Петрова, введение подобного документа является "абсурдом с точки зрения медицины".