Чернышенко поручил к 31 января обеспечить запись на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил до 31 января обеспечить возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг.

Свое поручение он дал Минцифры и Минздраву по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Также министерства до 31 января должны обеспечить приоритизацию на вакцинацию в зависимости от возраста и места работы.

Кроме того, в государственных информсистемах здравоохранения поручено разместить расписания работы врачей, которые принимают граждан на вакцинацию от COVID-19.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.