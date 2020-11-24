В ГД не поддержали введение "ковидных паспортов" для вакцинированных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В комитете Госдумы по охране здоровья выступили против введения в России "ковидных паспортов" для тех, кто сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на члена комитета Александра Петрова.

Ранее введение подобных документов обсуждали в Великобритании. Они будут гарантировать вакцинированным гражданам свободное передвижение. Парламентарий считает такой паспорт абсурдом, так как вакцина в разной степени влияет на организмы.

"Я не поддерживаю такую идею, так как у каждого организма своя индивидуальная особенность на вакцину. Такой документ является абсурдом с точки зрения медицины. Может, со стороны администрирования его использование является логичным, но я считаю, что все это ложное представление о том, что наличие такого паспорта гарантирует невозможность повторного заболевания или передачи вируса другим людям", – пояснил Петров.

Депутат считает, что для свободного передвижения в условиях ограничений гражданину нужна будет свежая справка о наличии у него антител.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом. Врач отметил, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы. В частности, это может произойти при онкологии или приеме иммунодепрессантов.

Также ученые выяснили, что у перенесших коронавирус иммунитет сохраняется в течение 8 месяцев и даже дольше.