В ВОЗ подали заявку на сертификацию вакцины "Спутник V"

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Производители вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" подали заявку на сертификацию препарата в ВОЗ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации в России Мелиту Вуйнович.

Она объяснила, что условную сертификацию должны пройти все вакцины сначала в своей стране.

"В России это произошло... И сейчас мы знаем, что вакцина "Спутник" подана на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ", – пояснила Вуйнович.

Также она отметила, что вакцина в целом является не лечением, а предупреждением заболевания.

Первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V" создали на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Эффективность препарата по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. По словам директора центра Александра Гинцбурга, массовая вакцинация "Спутником V" может стартовать в начале 2021 года.