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Туризм

15:31

Вьетнам может возобновить прием туристов с июля – СМИ

туризм

Фото: depositphotos/OlegDoroshenko

Вьетнам с июля может частично возобновить прерванный прием иностранных туристов. Об этом заявило издание "Тиен фонг" со ссылкой на замначальника национального управления туризма республики Нго Хоай Чунга.

Он сообщил, что инициативу обсуждали на специальном совещании, проведенном управлением туризма с представителями компетентных ведомств.

"Если мы не начнем открывать границы в ближайшее время, то можем потерять конкурентное преимущество и свою часть рынка, поскольку многие страны уже возобновили прием туристов", – сказал заместитель начальника управления.

По его словам, сейчас обсуждается ситуация с пилотными программами по приему туристов из-за рубежа. Планируется выработать новые регламенты для отрасли в постпандемический период.

На начальном этапе управление туризма предлагает возобновить прием иностранных гостей из Японии, Южной Кореи и с Тайваня.

Ранее говорилось, что в России появится реестр турагентов. Для бизнеса весь этот процесс будет бесплатным.

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