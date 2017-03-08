Скала из "Игры престолов" обрушилась на Мальте

Скала из "Игры престолов" и "Одиссеи" Андрея Кончаловского обрушилась на Мальте, передает телеканал "Москва 24".
Печальную новость сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат на своей странице в Twitter.
The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 марта 2017 г.
#Dwejra #AzureWindow site today. Picture by @Armed_Forces_MT pic.twitter.com/9reBk7nmr5— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 марта 2017 г.
