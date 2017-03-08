Форма поиска по сайту

08 марта 2017, 21:56

Культура

Скала из "Игры престолов" обрушилась на Мальте

Скала из "Игры престолов" и "Одиссеи" Андрея Кончаловского обрушилась на Мальте, передает телеканал "Москва 24".

Печальную новость сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат на своей странице в Twitter.

[html]


[/html]

Арка, известная как "Лазурное окно", была одной из главных достопримечательностей архипелага – в 2013 году геологи заявили о ее неизбежном обрушении, но предполагали, что это произойдет через несколько десятков лет. Скала входила в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

[html]


[/html]

Игра престолов Мальта жизнь в мире

