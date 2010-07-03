Три человека погибли при обрушении скалы на пляж в Калифорнии

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На юге Калифорнии скала обрушилась на общественный пляж, сообщает РИА Новости.

В результате погибли три человека – одна женщина скончалась на месте, двое человек умерли в больнице. Еще двое пострадали.

Инцидент произошел 2 августа около 15:00 по местному времени. Отмечается, что в этот момент на пляже отдыхало много людей. Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.