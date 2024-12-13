Многократный чемпион СССР Валентин Божуков скончался на 92-м году жизни

Фото: alpfederation.ru

Восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Валентин Божуков скончался в возрасте 91 года 12 декабря, передает пресс-служба Федерации альпинизма России.

Причины смерти в организации не раскрыли, но уточнили, что прощание со спортсменом пройдет 15 декабря в 12:00 в Москве.

Валентин Божуков родился 21 августа 1933 года. Он являлся мастером спорта международного класса, а также третьим в истории альпинизма покорил все российские семитысячники. В 1993 году, когда мужчине было 60 лет, он установил мировой рекорд, поднявшись за один сезон на три семитысячника со спуском на параплане.

Помимо этого, Божуков отличился тем, что придумал слово "параплан" и совершил несколько сотен полетов с ним. Спортсмен также был участником экспедиции по восхождению на Эверест.