Newsweek: США проведут испытание МБР после слов Трампа о возобновлении ядерных тестов

Фото: ТАСС/Zuma/Digital

США готовятся к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления.

Уточняется, что запуск ракеты выполнят с базы Ванденберг в Калифорнии в направлении полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Траектория полета будет аналогична предыдущему, майскому, запуску, когда невооруженная МБР пролетела около 6 700 километров над океаном.

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Трамп объяснил, что принял такое решение как ответ на аналогичные действия со стороны других стран.

Затем экс-советник Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн заявил, что война "становится неизбежной". Он обратился к военным Штатов и призвал их "потуже завязать ботинки".

