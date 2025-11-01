Бывший вице-премьер Сербии Вулин заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

Мир оказался на пороге ядерной войны, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

По его словам, третья мировая война давно идет и началась в момент объединения Германии, когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что до "края ядерной войны" мир довела политика Запада.

Вулин добавил, что "однополярный мир умер", поэтому должен быть заключен новый договор. При этом он должен гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни, без крупных войн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Глава Белого дома объяснил, что принял такое решение как ответ на аналогичные действия со стороны других стран.

Экс-советник Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн в ответ на это заявил, что война "становится неизбежной". Он обратился к военным Соединенных Штатов и призвал их "потуже завязать ботинки".

