Фото: ТАСС/Алексей Черенков

Уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело заведено по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". По данной статье злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы. Захватчик задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Также стало известно, что пассажиры покинули самолет.

На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пассажир находился в состоянии опьянения. Угрожая, что у него есть оружие, он попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт приземлился в 14:24. Его отогнали на самую дальнюю стоянку. На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят десять экипажей полиции.

Стало известно, что самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 02:40 23 января по местному времени (00:40 по московскому). В Москву самолет может прибыть в 03:51 по московскому времени.

По данным РИА Новости, пассажиров рейса SU1515 доставят в Москву резервным бортом авиакомпании.