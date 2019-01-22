Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:12 (обновлено 22.01.2019 15:57)

Захватчик рейса Сургут – Москва остается в самолете – НАК

происшествия

15:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: YouTube

Мужчина, по требованию которого рейс Сургут – Москва изменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске, остается в самолете. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске", – уточнил представитель ведомства. "Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. Злоумышленник пока не задержан", – уточнили в НАК.

Кроме того, стало известно, что самолет вылетит в Москву в 02:40 23 января по местному времени (00:40 по московскому), говорится в сообщении "Аэрофлота".

Уточняется, что в Москву самолет может прибыть в 03:51 по московскому времени.

Фото: Telegram-канал Mash

Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт приземлился в 14:24. Его отогнали на самую дальнюю стоянку. На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят десять экипажей полиции.

Уточняется, что пассажира, которого считают захватчиком, зовут Павел, ему 41 год. По некоторым данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика