Мужчина, по требованию которого рейс Сургут – Москва изменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске, остается в самолете. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске", – уточнил представитель ведомства. "Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. Злоумышленник пока не задержан", – уточнили в НАК.
Кроме того, стало известно, что самолет вылетит в Москву в 02:40 23 января по местному времени (00:40 по московскому), говорится в сообщении "Аэрофлота".
Уточняется, что в Москву самолет может прибыть в 03:51 по московскому времени.
Фото: Telegram-канал Mash
Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.
Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт приземлился в 14:24. Его отогнали на самую дальнюю стоянку. На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят десять экипажей полиции.
Уточняется, что пассажира, которого считают захватчиком, зовут Павел, ему 41 год. По некоторым данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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