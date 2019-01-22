Прокуратура начала проверку после ЧП в самолете Сургут – Москва

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Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут – Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажир спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан.

Как уточняется, транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в области обеспечения безопасности в аэропорту, откуда вылетел лайнер. Специалисты дадут оценку "полноте досмотровых мероприятий при подготовке указанного воздушного судна к выполнению полета".

Также в ведомстве отметили, что уголовное дело, которое возбудили по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия", взято на контроль Уральским транспортным прокурором.

Во вторник рейс SU1515 Сургут – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причина – попытка угона воздушного судна.

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт отогнали на самую дальнюю стоянку. Захватчик задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Стало известно, что самолет "Аэрофлота" вылетит в Москву в 02:40 23 января по местному времени (00:40 по московскому). В российскую столицу лайнер может прибыть в 03:51 по московскому времени.