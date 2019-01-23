В крови угнавшего самолет Сургут – Москва не нашли наркотики и алкоголь

Фото: СК РФ

Следователи предъявили обвинение 41-летнему Павлу Шаповалову, пытавшемуся угнать пассажирский самолет Сургут – Москва, и назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, проведенное медицинское освидетельствование не выявило в крови жителя Сургута наркотических и психотропных веществ. Алкоголя также не обнаружено.

Отправить к психиатрам мужчину решили с учетом его неадекватного поведения на борту и тяжести совершенного преступления. Шаповалова обвиняют в угоне воздушного судна. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время допрошены члены экипажа, а также все совершеннолетние пассажиры и родственники Шаповалова. В его квартире провели обыски. Продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

22 января пассажир самолета компании "Аэрофлот" потребовал от экипажа изменить курс, заявив, что у него есть оружие. В итоге его уговорили сесть на дозаправку в Ханты-Мансийске, где он вскоре был задержан. Как выяснилось позже, Шаповалов был судим за порчу имущества.

Часть пассажиров лайнера тем же вечером отправили в Москву резервным бортом. Некоторые из них остались в ХМАО, где им предоставили гостиницы.

После случившегося проверку начала Сургутская транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства проследят за исполнением законодательства в области обеспечения безопасности в аэропорту, откуда вылетел лайнер.