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22 января, 23:41

Резервный борт с пассажирами рейса Сургут – Москва приземлился в столице

происшествия

22 января, 23:41

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Фото: ТАСС/Юлия Кузьмина

Резервный самолет с пассажирами рейса Сургут – Москва прибыл в столичный аэропорт Шереметьево из Ханты-Мансийска, сообщает ТАСС.

Как уточнялось, резервным бортом воспользовался 61 пассажир, еще шесть человек вылетят позже, а для тех, кто не летит 22 января, предоставят места в гостиницах города.

Как сообщает РИА Новости, более 15 сотрудников безопасности и правоохранительных органов собрались в зоне прилета в аэропорту Шереметьево в ожидании самолета. Также там собрались представители СМИ.

Пассажир рейса Сургут – Москва во время полета потребовал направить лайнер в Афганистан. Злоумышленник заявил, что у него есть оружие, и попытался прорваться в кабину пилотов, требуя изменить курс.

Самолет перенаправили в аэропорт Ханты-Мансийска.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого в захвате рейса Павла Шаповалова официально задержали, в ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте.

Как уточняется, следователи завершили осмотр лайнера, изъяли биологические образцы и отправили их на исследование.

По факту ЧП проверку начала Сургутская транспортная прокуратура.

Инцидент с захватом самолета, произошедший 22 января на рейсе Сургут – Москва, завершился успешным освобождением всех пассажиров и членов экипажа. Портал Москва 24 восстановил хронику событий.

происшествия

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