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08:54

"По-деревенски хороший мужчина". Соседи – об авиадебошире рейса Сургут – Москва

происшествия эксклюзив

08:54

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Пассажир рейса Сургут – Москва, который 22 января пытался развернуть самолет в Афганистан, оказался жителем села Угут в Сургутском районе ХМАО. По информации телеканала Москва 24, Павел Шаповалов работал егерем в местном заповеднике, но из-за постоянных прогулов его уволили по статье.

Впервые был привлечен к уголовной ответственности еще в 2012 году. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества). Суд назначил ему 200 часов исправительных работ за погром в доме своей родственницы.

Соседи задержанного мужчины в намеренный захват самолета не верят.

"Идешь ты с сумками, с коляской – он всегда донесет. Поможет, поговорит, дрова наколет. По-деревенски мужчина такой хороший. Все в шоке! Хорошая семья, ничего не скажу, он не мог ничего никому сделать – ни ударить, ни кого-то захватить, это полный бред", – рассказала соседка подозреваемого Алена Дерябина.

22 января рейс SU1515 Сургут – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Причина – попытка угона воздушного судна. Пассажир, угрожая, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета в Афганистан.

Виновник инцидента был трезвым – такое заявление сделали бортпроводницы самолета. По словам экипажа, пытавшийся перенаправить самолет в сторону Афганистана выглядел адекватно, признаков алкогольного или наркотического опьянения выявлено не было. Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете обнаружено не было.

Сам Шаповалов причины своего поступка объяснить не смог. Его официально задержали, в ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте.

происшествия эксклюзив

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