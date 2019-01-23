Экипаж рейса Сургут – Москва рассказал о состоянии авиадебошира

Фото: СК РФ

Виновник инцидента на рейсе "Москва-Сургут" был трезвым. Такое заявление сделали бортпроводницы самолета в эфире телеканала "Россия-24".

По словам экипажа, пытавшийся перенаправить самолет в сторону Афганистана выглядел адекватно, признаков алкогольного или наркотического опьянения выявлено не было .

Требовать смены курса пассажир стал, спустя 30 минут после начала полета, объявив всем, что у него есть с собой оружие и что он готов им воспользоваться.

Экипаж принял решение садиться в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали сотрудники спецслужб. Проблемному пассажиру объяснили промежуточную остановку необходимостью дозаправить самолет.

По словам бортпроводников, паники среди других пассажиров самолета в момент инцидента не было.

Задержанным оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута Павел Шаповалов. Причины своего поступка он объяснить затруднился.

Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что опоздавшим на стыковочные рейсы пассажирам борта Сургут–Москва возместят все расходы.

Инцидент с захватом самолета, произошедший 22 января на рейсе Сургут – Москва, завершился успешным освобождением всех пассажиров и членов экипажа. Портал Москва 24 восстановил хронику событий.