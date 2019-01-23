Опоздавшим на стыковочные рейсы пассажирам борта Сургут–Москва возместят расходы

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Пассажирам самолета Сургут-Москва, опоздавшим на стыковочные рейсы из-за вынужденной посадки в Ханты-Мансийске, возместят убытки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Сообщается, что профильные ведомства возьмут на контроль транспортировку каждого пассажира рейса. Тем, кто опоздал на стыковочные рейсы, возместят финансовые потери в полном объеме. Ответственным лицам поручено оказать людям правовую и юридическую поддержку.

Во вторник летевший рейсом SU1515 Сургут – Москва самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

По информации СК РФ, во время полета пьяный мужчина стал прорываться в кабину пилотов, требуя изменить курс. В настоящий момент подозреваемый в захвате рейса Павел Шаповалов задержан. Возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Ранее резервный борт "Аэрофлота" с 61 пассажиром рейса Сургут – Москва прилетел в Москву из Ханты-Мансийска. Еще шесть человек вылетят позже, а для тех, кто не летит 22 января, предоставят места в гостиницах города.

По факту ЧП проверку начала Сургутская транспортная прокуратура.

Инцидент с захватом самолета, произошедший 22 января на рейсе Сургут – Москва, завершился успешным освобождением всех пассажиров и членов экипажа. Портал Москва 24 восстановил хронику событий.