Автоматический паспортный контроль начали тестировать в аэропортах Москвы

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Российские аэропорты начали развертывать автоматизированную систему паспортного контроля.

Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьеве и готовятся к установке в Домодедове и Внукове.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на ФСБ и представителей аэропортов, услугой смогут воспользоваться только россияне.

Система сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта.

Предполагается, что автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы.

Комитет Госдумы по охране здоровья ранее поддержал законопроект, разрешающий появление в аэропортах специальных мест для курения.