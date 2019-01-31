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02:24

Водителей предупредили о тумане и гололедице в Москве

общество погода

02:24

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Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на МЧС по городу.

В первой половине дня в четверг, 31 января, в столице ожидаются мокрый снег и туман. Видимость может ухудшиться до 500 метров, возможна гололедица.

Кроме того, снег будет налипать на провода и деревья. Движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП.

В этой связи водителям рекомендовали быть снижать скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию. Пешеходам при движении по краю проезжей части советовали прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.

Ранее сообщалось, что снегопад, начавшийся в столице вечером в среду, продлится до утра четверга. Из-за непогоды более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах столицы.

В столице ожидается мокрый снег, гололедица и ледяной дождь

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общество погода

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