Водителей предупредили о тумане и гололедице в Москве

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на МЧС по городу.
В первой половине дня в четверг, 31 января, в столице ожидаются мокрый снег и туман. Видимость может ухудшиться до 500 метров, возможна гололедица.
Кроме того, снег будет налипать на провода и деревья. Движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП.
В этой связи водителям рекомендовали быть снижать скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию. Пешеходам при движении по краю проезжей части советовали прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.
Ранее сообщалось, что снегопад, начавшийся в столице вечером в среду, продлится до утра четверга. Из-за непогоды более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах столицы.
В столице ожидается мокрый снег, гололедица и ледяной дождь
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.