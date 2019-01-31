Москвичей призвали быть осторожнее из-за скользких дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичных автомобилистов попросили быть осторожнее из-за скользких дорог, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Столбики термометров показывают +1 градус, ожидается дождь со снегом, из-за которого образуется гололедица. "На дорогах будет скользко. Будьте осторожны", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Москве выпало около 10% месячной нормы осадков. По данным метеостанции ВДНХ, днем 30 января выпал 1 миллиметр осадков и еще 4 миллиметра – ночью. Наибольший показатель по осадкам зафиксирован в Наро-Фоминске: там за минувший день выпало 7 миллиметров.
Ранее столичное управление МЧС ранее призвало водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах из-за тумана.
Видимость может ухудшиться до 500 метров. Движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП.
Кроме того, снег будет налипать на провода и деревья. Движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП. В этой связи водителям рекомендовали снижать скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию. Пешеходам при движении по краю проезжей части советовали прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, в первой половине дня четверга возможны гололедица на дорогах и ледяные дожди. Они являются неизменными спутниками зимних оттепелей, пояснила метеоролог. В центре "Фобос" добавили, что температурный режим в конце января на целых восемь градусов превышает норму.
"Утро": гололедица ожидается в столичном регионе 31 января
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