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09:11

Москвичей призвали быть осторожнее из-за скользких дорог

общество погода

09:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных автомобилистов попросили быть осторожнее из-за скользких дорог, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Столбики термометров показывают +1 градус, ожидается дождь со снегом, из-за которого образуется гололедица. "На дорогах будет скользко. Будьте осторожны", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Москве выпало около 10% месячной нормы осадков. По данным метеостанции ВДНХ, днем 30 января выпал 1 миллиметр осадков и еще 4 миллиметра – ночью. Наибольший показатель по осадкам зафиксирован в Наро-Фоминске: там за минувший день выпало 7 миллиметров.

Ранее столичное управление МЧС ранее призвало водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах из-за тумана.

Видимость может ухудшиться до 500 метров. Движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП.

Кроме того, снег будет налипать на провода и деревья. Движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП. В этой связи водителям рекомендовали снижать скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию. Пешеходам при движении по краю проезжей части советовали прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.

Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, в первой половине дня четверга возможны гололедица на дорогах и ледяные дожди. Они являются неизменными спутниками зимних оттепелей, пояснила метеоролог. В центре "Фобос" добавили, что температурный режим в конце января на целых восемь градусов превышает норму.

"Утро": гололедица ожидается в столичном регионе 31 января

общество погода

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