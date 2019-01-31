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11:46

Синоптики предупредили о сильной гололедице в столице

общество погода

11:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильная гололедица доставит хлопот столичным водителям и пешеходам вечером 31 января. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Утром лед сковал улицы в населенных пунктах на востоке и юге Подмосковья. Похожая ситуация в 09:00 наблюдалась в Рязанской и Владимирской областях. А примерно в 19:00–20:00 с гололедицей столкнутся москвичи.

"Растаявшие массы снега и выпавшие дожди будут замерзать, делая дороги и тротуары очень скользкими. Будьте внимательны и осторожны", – сказано в сообщении.

В лед превратятся около 10% месячной нормы осадков, выпавшие в городе в минувшие сутки. В Москве столбики термометров поднимутся до двух градусов тепла, а в отдельных районах области – до плюс трех градусов.

Относительная влажность воздуха составит порядка 80%. Кроме того, в городе возможен туман, который затруднит движение транспорта.

"Утро": гололедица ожидается в столичном регионе 31 января

общество погода

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