Попугая-неврастеника будут лечить антидепрессантами в столице

Попугая-неврастеника, которого принесли в Московский орнитарий, будут лечить антидепрессантами, сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

Неврастения для желтохохлых какаду, по его словам, является распространенным явлением.

"Вообще попугаи любят выщипывать на стрессе из себя перья, а этот не только перья выщипывает, а еще и орет. Он категорически не согласен оставаться один, ему надо, чтобы обязательно рядом был человек, причем предпочтительно девушка", – сказал Мишин Агентству "Москва".

Он отметил, что в орнитарии назначили "дежурного по попугаю", чтобы он не оставался один.

"Ветеринар делает ему успокоительные медикаментозные процедуры, дает антидепрессанты. Вторая сторона вопроса – это реабилитация", – сказал он.

Мишин отметил, что реабилитационный период может занять до шести месяцев. По его словам, до состояния стресса таких попугаев может довести что угодно.

Ранее Мишин сообщил, что чередование оттепелей и заморозков вызывает депрессию у московских птиц и снижает их выживаемость. По его словам, из-за погодных аномалий у пернатых начинается депрессия, и они плохо питаются.