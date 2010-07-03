"Черная Луна" взойдет над Восточным полушарием в августе

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В августе астрономы Европы и Азии ожидают редкое небесное явление, которое принято называть "черной луной". Об этом сообщает "Мир 24".

По словам специалистов, "черная Луна" – это второе новолуние в течение одного календарного месяца. В августе новолуния ожидаются 1 и 30 числа. Как пояснили астрономы, в такие ночи Луна расположена очень близко к Солнцу и повернута к Земле ночной стороной, поэтому ее нельзя увидеть на небе. Только при очень ясной погоде все же заметен бледно-пепельный диск, подсвеченный слабым светом, отраженным от Земли.

Как рассказали ученые, "черная Луна" бывает примерно раз в 2,5 года. Предыдущее второе за месяц новолуние пришлось на 30 октября 2016 года, а очередную "черную Луну" придется ждать до 30 апреля 2022 года.

Ранее ученые из Кельнского университета в Германии выяснили истинный возраст Луны. Изучив химический состав лунного грунта, геологи пришли к выводу, что спутник Земли гораздо старше, чем считалось ранее. Как установили исследователи, Луна сформировалась через 50 миллионов лет после возникновения Солнечной системы. Таким образом, ее возраст – более 4,5 миллиарда лет.