Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Фото: time.com

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Речь идет об обложке, на которой к Луне бегут советский космонавт и американский астронавт. В новом варианте есть только американский астронавт, его китайский соперник и астронавты частных компаний SpaceX и Blue Origin.

Основная статья номера получила название "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне". В ней говорится о том, что в последние годы именно США и Китай добились прогресса в новых лунных программах.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американские астронавты вновь отправятся на Луну в 2024 году. По словам Пенса, астронавты останутся на Луне на некоторое время, а полученный опыт поможет в отправке человека на Марс.

Программа получит название "Артемида". Политик подчеркнул, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает инициативу и также рассматривает лунную миссию как плацдарм для дальнейшего исследования красной планеты.

Прежде сообщалось, что американцы уже завершили работу над транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" – именно его отправят в полет вокруг Луны в рамках миссии "Артемида".