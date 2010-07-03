Воскресенье может стать самым холодным более чем за 70 лет

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Воскресенье, 4 августа, может стать самым холодным днем в Москве более чем за 70 лет, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Такого холодного дня, я посмотрел по климатическому ряду, именно для 4 августа такого не было ни разу за последние 70 лет как минимум", – цитирует его РИА Новости.

Тишковец добавил, что температура в этот день ни разу не была ниже 15 градусов, судя по климатическим данным с 1948 года. Столбики термометров сегодня поднимутся не выше 15 градусов, по области – 17 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди.

Ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление остается ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба.

Июле в столице стал самым холодным за 100 лет. Месячные температурные показатели на разных метеостанциях Москвы отставали от нормы на 1,5–1,8 градуса и составили в среднем 16,7 градуса.

31 июля и 1 августа – обычно самые теплые дни. В этом же году произошло наоборот: средняя температура отличалась на 7,5 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На следующей неделе прохладная и дождливая погода сохранится. В начале августа столичный регион останется под влиянием холодного циклона.

Так, в понедельник, 5 августа, в городе будет порядка +16 градусов, во вторник – от +13 до +18. Прогнозируются кратковременные дожди.