Москвичам пообещали потепление до 25 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики пообещали москвичам, что летнее тепло вернется в столицу к четвергу, 8 августа. Температура повысится до +25 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

"В Москве неделя стартует вполне октябрьской погодой. Днем столбики термометров в столице не поднимутся выше плюс 13, что почти на девять градусов холоднее климата", – цитирует специалистов "Фобоса" Агентство "Москва". Однако уже во вторник, 6 августа, ситуация изменится к лучшему, заверили метеорологи, а к четвергу столбики термометров покажут до 25 градусов тепла. "Впервые за последние 10 дней температура превысит уровень нормы", – отметили в центре "Фобос".

Ранее москвичам рассказали о погоде на новой неделе, пообещав потепление начиная со среды. По прогнозам, воздух в середине недели прогреется до плюс 21–23 градусов. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, несмотря на возвращение тепла, погода будет дождливой, а к выходным возможны ливни с грозами.

Тишковец также отметил, что воскресенье, 4 августа, побило температурный рекорд по холоду за последние 70 лет. К 16:00 воздух в городе прогрелся всего лишь до 13,5 градуса.