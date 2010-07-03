Ливни и порывистый ветер придут в Москву в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупредили о ливнях и сильном ветре в столичном регионе в пятницу, 9 августа. Такой прогноз дает Гидрометцентр России.

По словам специалистов, в среду, 7 августа, воздух в столице прогреется до плюс 20–22 градусов. По области днем ожидается от +18 до +23 градусов.

В четверг, 8 августа, станет еще теплее. Если в ночные часы термометры покажут плюс 13–15 градусов, то днем они поднимутся до +25 градусов. Не обойдется и без осадков, отметили синоптики, причем в отдельных районах города дожди будут сопровождаться грозами.

"К сожалению, по предварительному прогнозу, тепло в Центральном регионе окажется кратковременным", – цитирует сообщение Гидрометцентра Агентство "Москва". Так, уже в четверг со стороны Белоруссии к западным границам страны подойдет активный циклон. Он принесет сильные дожди и новое похолодание.

"В московском регионе пик непогоды придется на ночь и утро пятницы, ожидаются дожди, местами сильные, с грозами и ветром до 17–22 метров в секунду", – уточнили метеорологи. По прогнозам, в ночь на 9 августа в Москве будет плюс 14–16 градусов, а днем воздух в столице прогреется лишь до 18–20 градусов. В Подмосковье будет плюс 17–22 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что летняя погода вернется в Москву в четверг. Благодаря приходу теплых воздушных масс их Европы температурный режим приблизится к средним многолетним значениям, отметили специалисты.

А в выходные снова немного похолодает. Ночью ожидается не выше 10–15 градусов ночью, а днем – 17–22. По данным синоптиков, это немного ниже средних многолетних значений.